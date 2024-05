Ritardi ferroviari a causa di persone sui binari: il Movimento Consumatori denuncia la situazione insostenibile

Ancora ritardi sulle linee ferroviarie causati da persone estranee sui binari. A denunciare ancora una volta il problema è il Movimento Consumatori, che era già intervenuto recentemente sul tema. L’episodio che si è verificato ieri ha comportato ritardi e cancellazioni di molti treni regionali. "Non si capisce - commenta l’associazione - per quale motivazione i treni regionali debbano anche inchinarsi a quelli dell’alta velocità. La situazione, testimoniata anche dagli accadimenti ormai frequenti, non è più sostenibile". Tanti i convogli che hanno subìto ripercussioni. "L’assessore Baccelli - aggiunge il Movimento Consumatori - ha informato i ministri di queste vicende ormai consuetudinarie? Attendiamo risposte affinché i pendolari possano davvero godere di un diritto alla mobilità"