"Ricicl-Arte". Corso gratuito per bambini

MONTEVARCHI

Un qualcosa di decisamente diverso da tanto altro, con l’obiettivo di poter avvicinare più giovani possibili a un’arte che non è poi così diffusa nel nostro territorio. A Montevarchi, il 1 settembre alle 15,30 sarà presentato, grazie alla collaborazione con l’artista Federico Brandi, "Ricicl-Arte" un corso gratuito studiato dalla Pro Loco cittadina per favorire e sviluppare la creatività dei giovanissimi con il rispetto dell’ambiente. Coloro che sceglieranno di poter prendere parte a tutto questo, apprenderanno la splendida tecnica del mosaico con polvere di vetro riciclato che lo stesso Brandi, col tempo, ha affinato riuscendo a realizzare opere di sorprendente bellezza. Il corso è rivolto ai bambini dai 7 ai 12 anni di età, beneficia del contributo del comune di Montevarchi e di alcune aziende locali e si terrà nei locali del centro polifunzionale la "Bartolea", in via dei mille, con tanto di taglio del nastro ufficiale, il 1 settembre alle 15.30 come detto, all’interno dello studio d’arte "Francesco Verdi" che si trova in via Isidoro del Lungo, in pieno centro storico.

Le lezioni partiranno dal 28 settembre e proseguiranno anche nel mese di ottobre nei giorni 5, 19 e 26. Potranno partecipare al massimo 10 allievi, le iscrizioni saranno accolte in base alle data di arrivo. Le domande in esubero verranno considerate per le successive edizioni. Per tutte le informazioni del caso ci si può rivolgere al 333-5005753, parlare direttamente con il docente al 328-1138048 o scrivere un’email all’indirizzo [email protected]

M.B.