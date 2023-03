Reddito di cittadinanza Assegno per 5mila Si rischia un taglio da 200 euro l’anno

di Angela Baldi

Le cose potrebbero presto cambiare per 4874 aretini, 2635 nuclei familiari coinvolti nei sussidi di Stato tra reddito e pensione di cittadinanza secondo l’ultima rilevazione Inps. Sì, perché il reddito di cittadinanza diventa Mia: misura per l’inclusione attiva; entro fine mese il testo definitivo dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri. Quante sono le persone che ricevono il sussidio? Secondo i dati Inps aggiornati a gennaio 2023, ad Arezzo sono stati coinvolti nel reddito di cittadinanza 2224 nuclei e 4421 persone, 411 i nuclei percettori di pensione di cittadinanza per 453 persone . A beneficiare del nuovo sussidio, che dovrebbe consentire risparmi fino a 3 miliardi, saranno principalmente due platee: famiglie povere senza persone occupabili e famiglie con persone in grado di lavorare. Le prime sono quelle con categorie deboli: minorenne, anziano, disabile. L’altra è quella dove figura almeno un soggetto tra 18 e 60 anni cioè occupabile e nessun fragile. Quanto percepivano gli aretini finora? Secondo Inps a gennaio 2023, l’importo mensile medio per il reddito di cittadinanza è di 519,20 euro in città, poco più alto della media mensile toscana di 517 euro e spiccioli e più basso della media italiana (592). Ma all’anno il reddito aretino medio di 6230 euro è più alto della cifra massima prevista dal nuovo Mia. Con la nuova misura, i percettori di reddito con categorie deboli perderebbero in media circa 230 euro l’anno, molto di più in assenza di anziani, minori e disabili. In città l’importo medio mensile della pensione di cittadinanza a gennaio era 273,62 euro. In totale tra reddito e pensione di cittadinanza è stata corrisposta una media di quasi 481 euro mensili. Un introito quello dei sussidi di Stato da oltre 2 milioni e 340mila euro mensili che si riversa in città. A gennaio 2023, i nuclei beneficiari di reddito e pensione di cittadinanza in Italia sono stati 1,16 milioni, con un importo medio mensile di 563 euro.

In Toscana la provincia a gennaio con più utenti con reddito è stata Firenze seguita da Livorno, Pisa, Lucca, Pistoia e Massa Carrara. Arezzo è al settimo posto. L’importo medio varia con il numero dei componenti il nucleo familiare: si va da 458 euro per nuclei con una sola persona a 810 euro per le famiglie con sei o più componenti.