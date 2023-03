Prete globetrotter a 91 anni Vescovo alla festa a sorpresa

di Lucia Bigozzi "Chi è quel giovanotto?" domanda don Arialdo Ruggieri davanti alla Pieve di San Gianni, incastonata nelle montagne dell’alta Valtiberina, appena sotto il Sasso di Simone, l’ultimo lembo di Toscana, tra boschi e prati, che incrocia gli altopiani di Romagna e Marche. Un luogo a un passo dal cielo, dove la primavera avanza e il sole di marzo impone una luce prorompente. E’ qui che quel "giovanotto" raggiunge il sacerdote, da 65 anni pastore delle anime (una trentina rimaste tra queste montagne) della frazione nel comune di Sestino, che ieri ha tagliato il traguardo dei 91 anni. E’ un "giovanotto", sì ma è anche il vescovo della diocesi: lui, monsignor Andrea Migliavacca. Quando lo vede avvicinarsi, l’anziano sacerdote lo riconosce e gli occhi si riempiono di lacrime: "Ma è il vescovo! Che gioia! Non me l’aspettavo. Ma sa che in tutti questi anni nessun vescovo è venuto fin quassù?". La voce spezzata dall’emozione, come quella di un bambino senza parole davanti alla sorpresa più bella. E per lui che desiderava incontrare il vescovo Andrea (lo segue puntualmente sui social dal pc della sua camera) è stato un regalo "indimenticabile". Dirà più tardi che ha provato la stessa emozione del...