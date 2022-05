Preso a bastonate da un altro senza tetto, coppia di ragazzi corre ad aiutarlo

Arezzo, 22 maggio 2022 - Di giorno la festa di un quartiere che rialza la testa, di notte l'ennesimo episodio di violenza. In via Guelfa, un tempo sede della polizia municipale. In piena notte un marocchino di 50 anni ha preso a bastonare un quarantenne, anche lui senza tetto.

Una mossa a freddo, per i soliti futili motivi e probabilmente anche perché annebbiato dai fumi dell'alcol. Il quarantenne ha cercato di difendersi ma a evitargli il peggio sono state le richieste di aiuto e l'arrivo immediato dei carabinieri.

Una coppia di ragazzi ha cercato di aiutarlo e si è messa ad urlare: aggrediti anche loro ma non risulta siano stati a loro volta colpiti. Intanto dai residenti è partito l'allarme alle forze dell'ordine. Sul posto due pattuglie dei carabinieri, una delle quali del radiomobile, che hanno bloccato l'aggressore e lo hanno denunciato per aggressione aggravata e minacce.