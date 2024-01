Perde il portafogli in centro. Ritrovato da un autista di bus e consegnato al proprietario

SANSEPOLCRO

Smarrire il portafogli (per tutti, uno fra i timori più grandi) e vederselo riconsegnare quando magari non ci speri più. Un ritrovamento che si è trasformato in gradito regalo di Natale, dal momento che è avvenuto proprio a ridosso della parentesi delle festività.

È successo a Città di Castello, ma il diretto interessato è di Sansepolcro e la polizia municipale del capoluogo tifernate, in sede di consuntivo 2023 dell’ufficio oggetti smarriti, ha voluto ricordare la storia a lieto fine che ha avuto per protagonista uno studente biturgense. Tutto è successo quando in piazza Garibaldi, luogo nevralgico per la mobilità dei pullman, l’autista di un autobus di linea ha trovato appunto un portafogli lasciato per terra, che con ogni probabilità era caduto dalla tasca del possessore.

All’interno c’era una somma in denaro contante pari a circa 250 euro assieme ai documenti del giovane. L’uomo si è subito recato all’ufficio oggetti smarriti e ha consegnato il portafogli agli addetti, i quali si sono messi subito in contatto con i colleghi del Comune di Sansepolcro, che nel giro di breve tempo sono riusciti a risalire al legittimo proprietario: lo studente, che evidentemente frequenta un istituto medio superiore di Città di Castello, è stato informato della bella notizia e ha potuto così tirare un sospiro di sollievo, riprendendosi il portafogli con i soldi e gli effetti personali. Nessuno, insomma, aveva toccato niente. Lui e la famiglia hanno poi ringraziato l’ufficio di Città di Castello. Assai probabile, quindi, che il ritrovamento sia avvenuto a distanza di pochissimo tempo dal momento nel quale lo aveva perso.