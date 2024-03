Oltre 150 espositori per Passioni in Fiera. Gioco, sport e laboratori al Palaffari

Gioco, sport, laboratori e curiosità per coltivare o scoprire nuove passioni e attività per tutta la famiglia. E’ "Passioni in Fiera" che nel fine settimana torna ad Arezzo Fiere e Congressi. La quarta edizione dell’unico appuntamento in Italia che racchiude in 10.000 metri quadrati spazi per esperienze e hobby senza risparmio di iniziative e di idee, con un programma davvero ricco. L’edizione primaverile della kermesse ospita oltre 150 espositori, distribuiti in diverse aree tematiche: dallo sport e tempo libero all’outdoor, dal giardinaggio alla creatività, dall’artigianato al mondo green e il padiglione "Nirvana" dedicato al benessere, alle terapie, arti e discipline olistiche, orientali per la salute e cosmesi naturale. Per i più piccoli giochi, gonfiabili e la fattoria degli animali. Spazio anche al food con birre artigianali, prelibatezze dolci e salate, miele e cioccolato. "Ogni settore - spiega Ferrer Vannetti, presidente di Arezzo Fiere e Congressi - ospiterà numerosi espositori e aziende, veri specialisti con cui professionisti e appassionati avranno l’opportunità di confrontarsi, conoscere le nuove attrezzature tecnologicamente avanzate, oltre ad imparare le pratiche ed i segreti delle lavorazioni artigianali delle proposte e dei prodotti che si possono acquistare direttamente in fiera dai produttori o dai rivenditori presenti". Spazio ad un ricco programma di dimostrazioni ed eventi per ogni settore della manifestazione. Prove pratiche di tiro con l’arco e i corsi di pittura su ceramica, i segreti della lavorazione della terracotta. Domenica si potrà poi assistere ad uno spettacolo di ballo western. Nell’Area Nirvana conferenze gratuite, workshop e sessioni di meditazione.