OroArezzo vola, ma mancano i lavoratori

Visitatori stranieri aumentati del 14% che trascinano il +5% delle presenze registrate nell’edizione numero 43 di OroArezzo che torna sui livelli pre-pandemici, nonostante il prezzo del metallo abbia toccato il record storico e creato qualche incertezza alla vigilia. Sono stati 109 i Paesi di provenienza dei visitatori, mai così numerosi negli ultimi anni. Nel 2023, OroArezzo vide l’inizio della ripresa con un +40% complessivo che premiò il progetto della manifestazione: quest’anno la conferma di una ulteriore crescita che racconta come qualità e varietà dell’offerta degli espositori si siano ben incontrate con il profilo dei buyer esteri ospitati oltre 400 con 370 aziende espositrici, circa la metà aretine. Interessante il dato fornito da Federpreziosi Confcommercio che oltre al fatturato complessivo in crescita parla di una diminuzione delle gioiellerie. I dati evidenziano una crescita di fatturato, stimato, del 10,2% nel 2023 rispetto al 2022. A fronte di una diminuzione delle gioiellerie attive in Italia, calano parallelamente gli occupati del settore, anche se in misura proporzionalmente inferiore: negli ultimi dieci anni sono calate del 24%, mentre gli addetti solo del 14%.

Il tema caldo è anche quello del ricambio generazionale: 300 studenti sono stati ospitati in un incontro scuola-lavoro che ha fatto il punto sulle necessità delle aziende. "Purtroppo il numero dei pensionati non è rimpiazzato da quello dei diplomati – ha dichiarato il preside dell’istituto professionale Margaritone, Roberto Santi – gli istituti aretini garantiscono solo 46 diplomati all’anno, numero che non basta alle esigenze".

Una manifestazione collaterale ha catturato l’attenzione per il rapporto tra oro e moda: "Precious Fashion" per mettere a confronto le strategie delle industrie orafe per un percorso di ripresa dell’accessorio fashion. Quasi il 70% delle aziende che producono accessori moda ritiene che tra dieci anni il settore sarà diverso. Di queste, il 37% ritiene che lo sarà "completamente", dal momento che il 54% del campione ha risposto il mercato si assesterà su quantitativi più ridotti e sostenibili. L’appuntamento è ora al Summit del Gioiello italiano che si terrà ad Arezzo a dicembre.