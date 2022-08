Oggi l’addio al ciclista caduto nel dirupo. "Andrea ci mancherà, era speciale"

Poppi, 2 agosto 2022 - Oggi Poppi darà l’ultimo saluto ad Andrea Moneti, l’escursionista morto sabato in mountain bike. La salma è rientrata ieri dalla camera mortuaria dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Oggi (alle 16) saranno celebrati i funerali nell’abbazia di San Fedele. Elettricista di professione, sposato, padre di due figli giovanissimi, Andrea è morto in sella alla sua bici, precipitando per cento metri in un dirupo nel Parco delle Foreste Casentinesi, sul versante romagnolo. Inutili, seppur celeri, i soccorsi. Sabato al Parco delle Foreste Casentinesi, nel comune di Santa Sofia, Andrea si era trovato con altri cinque amici, tutti con la passione per la bici. Doveva essere una giornata di puro divertimento, che in un istante si è trasformata in tragedia. Andrea che perde il controllo della bici e cade nella scarpata. Gli amici sentono le urla, capiscono la gravità e lanciano l’allarme. Raggiunto, con difficoltà vista la zona boschiva, i sanitari del gruppo Saer (specializzati in recuperi in zone impervie) lo hanno intubato. Andrea aveva riportato lesioni gravissime, respirava con fatica, non era cosciente. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Dopo una difficoltosa risalita, la barella è stata verricellata e con l’elicottero è stato trasportato a Ravenna. Ma Andrea è morto prima di arrivare all’ospedale.

La comunità del centro casentinese è sotto shock. Il sindaco Carlo Toni si fa interprete del sentimento generale. "Era un mio caro amico, lo conoscevo da tanti anni e non ci sono molte parole per descrivere quanto stanno vivendo i familiari e tutti coloro che lo conoscevano. Era una bella persona, molto sportivo e attivo in paese". Oggi l’intera comunità si stringerà alla famiglia per dare l’ultimo saluto ad Andrea.

GaiaP