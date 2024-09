Occhi sulla Provincia. Bilancio ed elezioni per il nuovo consiglio. Tutto in tre giorni

AREZZO

Il conto alla rovescia è iniziato. Il prossimo 29 settembre si terranno le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale. Un appuntamento con questa elezione di secondo grado sarà preceduto in calendario da un altro appuntamento però. Già perchè tra meno di una settimana, per la precisione venerdì 27 settembre, alle ore 15 in Sala dei Grandi si terrà il consiglio provinciale. Tra i temi all’ordine del giorno la "ratifica variazione al bilancio finanziario 2024/2026" oltre al "bilancio di previsione 2025/2027" e tra le altre cose lacune comunicazioni del presidente della Provincia, Alessandro Polcri. "A mio avviso votare il bilancio di previsione in anticipo, guardando quelli che sono solitamente le tempistiche delle amministrazioni pubbliche è sicuramente un modo per dare stabilità all’ente - sottolinea Marco Donati - rispetto al tema politico immagino che le forze politiche, i sindaci che fino ad oggi hanno sostenuto il presidente Polcri, abbiamo per così dire trovato la quadra per andare all’approvazione del bilancio così appunto in anticipo".

Un tema quello del bilancio che dopo la sua discussione ed eventuale approvazione lascerà il campo all’elezione per il rinnovo del consiglio provinciale. Per quanto riguarda le liste "in corsa" sono tre. Il centrosinistra si presenta con Centrosinistra per Arezzo di cui Valentina Vaccari è la capolista. Con lei corrono di nuovo Elena Spadaccio di San Giovanni Valdarno e Loriana Valoriani di Terranuova Bracciolini. Ecco quindi Paolo Brandi di Castiglion Fiorentino, Fabio Camiciottoli di Montevarchi, Anna Canaccini di Bibbiena, Filippo Polcri di Sansepolcro, Giada Poggini di Pieve Santo Stefano, Aniello Aria di Marciano della Chiana, Giovanna Tizzi di Poppi, Stefano Valentini di Bucine e Giorgio Chiarini di Capolona.

Il centrodestra si presenta conSimon Pietro Palazzo capolista, il valdarnese Marco Morbidelli di Castelfranco Piandiscò, Francesco Lucacci e Lucia Scancariello. Per la Lega la candidata è Carla Borri. Per Forza Italia c’è Meri Stella Cornacchini. In lista anche Lorenzo Basagni, Laura Seghi di Montemignaio, Patrizia Roggiolani di Monte San Savino.

Patto Civico - Intra Tevere et Arno è la lista a cui ha lavorato Marco Donati, consigliere comunale di Scelgo Arezzo. La capolista è Stella Scarnicci di San Giovanni Valdarno, segue Egiziano Andreani. Con loro Nicola Coppola di San Giovanni Valdarno, Samuele Guerrini e Giada Nieddu della maggioranza di Laterina Pergine Valdarno, Marta Mancianti di Bibbiena e Chiara Masini che era uscita dal gruppo Prima Montevarchi.

M.M.