Nuovo circuito di tornei Padel in Valdarno

Arezzo, 31 ottobre 2024 – Il Centro Sportivo Italiano (CSI) Valdarno superiore continua ad investire nello sviluppo delle attività sportive sul territorio, annunciando l'avvio di un nuovo circuito di tornei di padel, uno sport in costante ascesa negli ultimi anni. Il CSI, storicamente impegnato nella promozione dello sport come strumento di educazione e aggregazione sociale, ha deciso di puntare su questa disciplina per diversificare la propria offerta e coinvolgere un numero sempre maggiore di appassionati. “Da tre anni - spiega Alberto Sciortino, responsabile delle attività sportive amatoriali del CSI Valdarno superiore - abbiamo riportato il campionato di calcio a 5 in Valdarno e adesso abbiamo deciso di concentrarci sul padel, che ha visto una crescita esponenziale anche qui da noi. Il padel è partito molto forte, poi c'è stato un normale periodo di assestamento, ma è uno sport che continua ad essere praticato con entusiasmo grazie alle strutture locali ben organizzate.” L'idea del CSI è quella di creare un circuito strutturato che coinvolga circoli di padel dell'area aretina e fiorentina, con tornei previsti in singolo e doppio, suddivisi in tre categorie: maschile, femminile e misto. Il circuito prenderà il via a metà novembre nei circoli di San Giovanni e Vaggio, mentre a gennaio seguiranno Montevarchi e Cavriglia, i cui campi saranno disponibili a partire dall'inizio del nuovo anno.

Ogni circolo gestirà le proprie sfide interne, con i vincitori che si confronteranno poi a livello zonale. I migliori avranno accesso alle eventuali fasi provinciali, regionali e, infine, nazionali. “Ci piacerebbe organizzare le finali nazionali del 2025 - rivela Sciortino - all'impianto di Bellosguardo di Cavriglia. Sarebbe un traguardo importante e una grande opportunità per il nostro territorio.”

Come funzionerà il 1° Campionato “Padel League” maschile, femminile e misto organizzato da CSI? Saranno 8 gare minimo garantite, un torneo a squadre all'italiana con andata e ritorno. Ogni squadra e ogni atleta entreranno nel ranking ufficiale “Padel League”. Le quattro squadre vincitrici, oltre che ai premi e coppa, parteciperanno alle fasi zonali per poi passare alle fasi provinciali. Nonostante i numeri del padel in Valdarno siano ancora contenuti rispetto ad altre aree, con circa 100 squadre attive, l’obiettivo del CSI è quello di incrementare significativamente la partecipazione. Il circuito di padel rappresenta infatti una novità importante per il panorama sportivo locale e punta a rafforzare l’interesse verso uno sport che continua a guadagnare seguaci in tutta Italia. “Vogliamo mantenere alta l’attenzione verso il padel, affiancandolo alle attività più tradizionali come calcio a 5, basket e tennis. Il nostro scopo - conclude il responsabile delle attività sportive amatoriali del CSI Alberto Sciortino - è offrire sempre nuove opportunità sportive a tutte le fasce di età e contribuire alla crescita sociale del nostro territorio.” L’iniziativa del CSI Valdarno superiore si preannuncia un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di padel della zona, che potranno mettersi alla prova in una competizione strutturata e coinvolgente, con lo sguardo rivolto non solo alle fasi locali, ma anche alle grandi sfide nazionali.