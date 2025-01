Nisini: "Anch’io vedrò Mugnai". Su Polcri no alla linea Ghinelli. Regione? Va mantenuto un eletto

Onorevole Nisini, siete ancora per lo strappo sul caso Polcri? "La Lega è sempre stata coerente, al punto che nel precedente consiglio provinciale abbiamo perduto l’unico seggio. Questa linea non vuol dire strappare: non ci è piaciuto l’esito dell’elezione del presidente, è stato il tradimento del centrodestra da parte di Polcri. Aveva siglato un patto d’onore promettendo che si sarebbe dimesso prima del rinnovo del consiglio provinciale: così non è stato".

Vale la pena mettere in discussione l’unica provincia toscana del centrodestra? "Vogliamo che la Provincia resti al governo del centrodestra e sia un ente che lavori come è stato con Silvia Chiassai. Oggi abbiamo un ente immobile, procedono solo i progetti della giunta Chiassai. Siamo stati i primi e siamo stati criticati, ora c’è una posizione netta di FdI e la coalizione la pensa come noi".

Il sindaco Ghinelli lascia la porta socchiusa. Condivide? "Non condivido la posizione di Ghinelli. Non ha senso che Polcri resti al suo posto ancora a lungo. Il punto non è la scadenza di Polcri, è che il centrodestra non lo vuole".

Vannacci da Mugnai: farà anche lei un passo del genere? "La visita di Vannacci richiama il tema della legittima difesa. Mugnai ha avuto pochi secondi per difendere la sua famiglia e gli ospiti che aveva a casa quel giorno. Lo ha fatto rispetto a un atto aggressivo. Esprimo a lui la solidarietà che a suo tempo ho manifestato a Freddy Pacini. La Lega si è schierata sul tema della legittima difesa che non vuol dire il Bronx, ma se una persona rischia la vita sua e di altri, reagisce per senso di responsabilità".

Pensa di avvisare Salvini? E lei incontrerà Mugnai? "Salvini su vicende come questa è sempre informato e aggiornato. Sì, incontrerò Mugnai".

Comunali. Come legge la candidatura Tanti da parte del sindaco? Avrete un vostro nome? "La Lega ha sempre fatto proposte valorizzando lo standing di figure importanti della città. Intendiamo lavorare sui programmi, evidenziare quello che ad oggi c’è e ciò che è mancato per migliorare l’amministrazione. Ho iniziato qui nel 2015 facendo l’assessore, tengo molto alla mia città e sarò sempre in prima linea".

Secondo lei cosa è mancato? "Migliorarsi vale per tutti. Secondo me, in generale, va migliorata la capacità di ascolto dei cittadini. Poi c’è il capitolo frazioni: con il capogruppo della Lega in consiglio Federico Rossi e gli altri eletti stiamo programmando una serie di incontri con i cittadini per registrare i bisogni e fare proposte da qui alla fine del mandato. L’obiettivo è supportare l’attività degli assessori".

Lei aveva inserito condizioni di favore per gli aretini nell’aggiudicazione delle case popolari, poi in parte riviste dalla Regione: cosa farebbe? "Nel 2015 avevamo destinato l’86% degli alloggi agli aretini facendo un grande lavoro di monitoraggio sui requisiti degli assegnatari. La Regione ha modificato la norma; tra l’altro noi avevamo inserito il requisito per il quale chi aveva possedimenti all’estero non poteva accedere alle assegnazioni".

Il Comune che ruolo ha avuto? "Ha recepito la legge regionale e uno dei tanti motivi per cui voglio che il centrodestra vinca la Regione è anche questo: rimettere mano alla norma per dare sostegno ai toscani".

Medioetruria: Salvini ha puntato su Creti contro Arezzo. Intende fare qualcosa per convincerlo su Rigutino? "È stato istituito un tavolo tecnico al ministero. Il presidente Giani si è fatto sentire su Medioetruria solo alla fine e non durante gli incontri a Roma. I tecnici hanno fatto delle scelte. Io penso e ne ho già parlato con Salvini che Arezzo abbia bisogno di una soluzione immediata per ottenere 2-3 coppie di treni alta velocità in più e risorse per risistemare la sala d’attesa della stazione, pure per ampliare l’accoglienza ai turisti".

Cosa ha insegnato la vicenda Meoni? "Insegna che gli strappi non fanno mai bene. Meoni ha vinto perchè sul territorio ha fatto bene. Dagli errori si cresce e i partiti dovranno fare tesoro di quanto successo a Cortona".

Panno del Casentino ancora a rischio chiusura, che fare? E sul settore moda in affanno? "Ci siamo mossi prima del dl 160 collegato alla Finanziaria. Abbiamo fatto un tavolo in Valdarno col sottosegretario Durigon, la sindaca Chiassai e le associazioni di categoria perchè la vallata non è distretto ma filiera, con un indotto importante che allarga anche al Panno Casentino. Grazie al grande lavoro della ministra Calderone e Durigon abbiamo ottenuto settimane di cassa integrazione fino alla fine del 2024 e in fase emendativa in commissione lavoro, una proroga al 31 gennaio. Prima di Natale ho parlato con gli imprenditori del Panno Casentino. Seguiamo la vicenda".

Quale rapporto indicate tra i partiti della coalizione e le liste civiche, sindaci in testa? "C’è un buon rapporto ma se si parla di civismo puro, nel senso di movimento che drena consensi trasversali e che come tale può essere un valore aggiunto. Se, invece, ci sono sindaci civici ma afferenti ai partiti, il bacino dei voti è sempre lo stesso".

Come vi muoverete per le regionali: puntate alla riconferma di un consigliere? "Sì certo. Dobbiamo lavorare sulle liste e sui contenuti, ad Arezzo abbiamo tante persone all’altezza del compito".

Vannacci ha registrato il marchio del suo movimento e detto che per le regionali troverà accordo per candidature con la Lega. Accoglierete candidati vannacciani? "Vannacci ha dichiarato che sarà di supporto alla Lega che in Toscana ha chiuso il tesseramento 2024 con +15 per cento di iscritti. Le sue dichiarazioni mi fanno pensare ad una lista unica".