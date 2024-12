Metamorfosi, la rassegna. Sipario sul palco di Pieve

Laboratori Permanenti presenta la stagione del Comune di Pieve Santo Stefano al teatro Giovanni Papini. Al via la rassegna Metamorfosi dedicata a "vite" diverse e illuminanto. La stagione apre con una nuova produzione "Cosimo I e Vasari, l’idea di Toscana", nata grazie a una sinergia tra Amministrazione Comunale e Laboratori Permanenti, con il sostegno di Regione Toscana. Seguono poi alcune proposte di nuova drammaturgia, che indagano le "vite" di grandi personaggi provenienti dalla grande letteratura, o reali, o altre "vite" che ci raccontano dell’oggi attraverso lo scontro generazionale e la sua possibilità di farsi incontro; e ancora, uno spettacolo giocoso e fiabesco per accompagnare i bambini in un’idea di Natale fatto non solo di regali ma di incontri. Si aggiunge l’appuntamento di formazione, al suo secondo step, per chi vuole fare esperienza diretta del fare teatro e capirne i meccanismi e le aperture. Si parte col progetto Cosimo e i Vasar,l’idea di Toscana che andrà in scena il 4 dicembre alle 10.30 e il 5 dicembre alle 10.30 e alle 21. Si tratta di un’opera realizzata per il Comune di Pieve nell’ambito del bando per le celebrazioni dei 450 anni della morte di Cosimo I dei Medici e di Giorgio Vasari con il contributo della Regione. Una produzione di Laboratori Permanenti su testo e regia di Caterina Casini, in scena Andrea Bucci, Mauro Silvestrini e Lavinia Lazzaro. In scena i punti salienti della vita di Cosimo I attraverso il suo rapporto con Giorgio Vasari, relazione proficua in cui si coniugarono l’intelligenza politica con la divulgazione delle azioni intraprese attraverso l’arte. L’evento è a ingresso gratuito. Si prosegue il 12 dicembre alle 10.30 con un appuntamento dal sapore natalizio per i più piccoli A Christmas recipe produzione della Compagnia Effimero Meraviglioso scritto e diretto da Francesco Cappai e Leonardo Tomasi, con Elisa Giglio, Federico Giaime Nonnis, Alessandro Redegoso e Sara Perra. Il 19 gennaio alle 18 arriva Annuncio Ritardo produzione Laboratori Permanenti e regia di Caterina Casini. Il 23 febbraio alle 18 appuntamento con Giacomo Puccini genio einnovatore, una conferenza/spettacolo di e con Michele Casini. Il 1° marzo alle 21 in scena Anna Karenina, le donne e la passione da Lev Tolstoj, di Alberto Bassetti, una produzione Seven Cults con Maddalena Rizzi, Bruno Governale, Biagio Iacoviello, Alioscia Viccaro, musiche di Eugenio Tassitano, scene e costumi di Tiziano Fario e la regia di Filippo d’Alessio. Chiude la rassegna il 15 e 16 marzo Il corpo, la voce, il racconto 2° step -laboratorio teatrale condotto da Caterina Casini.