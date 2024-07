L’integrazione passa dallo sport. Chienni riqualifica l’area alla Penna. Qui il gioco a squadre per gli indiani

Consolidare la collaborazione con la comunità indiana di Terranuova. Questo uno degli obiettivi del programma di governo della giunta Chienni. Tra i progetti in cantiere, mediatori culturali e linguistici per supportare nella fruizione dei servizi e nelle pratiche amministrative; una forte collaborazione con l’associazione che gestisce il tempio per riqualificare l’area destinata al culto alla Penna; un supporto per la creazione dell’associazione sportiva per il gioco del Kabaddi, molto praticato a Terranuova e in Valdarno da parte di adulti e bambini. E’ uno sport di contatto a squadre che si pratica 7 contro 7 che ha origine nella regione del Panjab. Il giocatore che si muove in attacco, chiamato "raider", deve entrare nella metà campo avversaria, toccare quanti più difensori possibili e ritornare nella propria metà campo, evitando di essere bloccato dagli avversari nella propria zona. Si proseguirà poi nell’azione di sviluppo della conoscenza della lingua italiana con corsi di alfabetizzazione e potenziamento. A Terranuova sono molti gli indiani residenti.

Si tratta in particolare dei Sikn, una comunità religiosa e politico-militare dell’India. Fu fondata nel Punjab da Nanak con l’intento di unire indù e musulmani nella fede in un Dio unico, che non doveva essere rappresentato con figurazioni materiali, e nel rifiuto di ogni distinzione castale. Molti di loro abitano a La Penna e lavorano in aziende del territorio e hanno sempre avuto un ottimo rapporto con la popolazione locale. Tra gli eventi organizzati ogni anno, la festa del Vaisakhi, che coinvolge tutto il paese. I terranuovesi, infatti, hanno sempre risposto positivamente ad una giornata fondamentale non solo da un punto di vista religioso, ma anche per conoscere tanti aspetti della cultura indiana. Ci sono spettacoli con abiti e oggetti tradizionali, musica e balli che riempiono le piazze di Terranuova.

Il Vaisakhi è una festa popolare celebrata in tutto il subcontinente indiano settentrionale tra aprile e maggio e negli ultimi anni viene festeggiata anche nel territorio nazionale laddove si trovano comunità sikh. Si tratta di una delle cinque feste più importanti del sikhismo e viene celebrata come un grande momento di gioia. Oltre a segnare l’inizio della primavera e la stagione del raccolto, è il simbolo dell’identità religiosa sikh. Il grande corteo rappresenta un momento di incontro tra culture e religioni diverse e si tiene ormai da molti anni sul territorio comunale di Terranuova.

Del resto la comunità indiana è integrata da decenni all’interno del tessuto economico e sociale terranuovese. Il tempio sikh situato nella frazione della Penna accoglie fedeli da tutta la vallata ed è un punto di riferimento importante per gli indiani che abitano in Valdarno. Nel tempo tutti i sindaci di Terranuova Bracciolini hanno fatto visita a questo centro religioso. Non ultimo, ovviamente, Sergio Chienni, eletto per il terzo mandato alle ultime elezioni amministrative.