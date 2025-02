Levane. Inaugurato il nuovo cinema-teatro

Arezzo, 03 febbraio 2025 – Si è tenuta sabato scorso a Levane, l’inaugurazione del nuovo cinema-teatro San Martino. Un evento davvero sentito dalla comunità levanese che, dopo 19 anni, potrà tornare a fruire di uno spazio culturale che diventerà centrale per la vita sociale del paese. Una struttura all’avanguardia che conta 199 posti a sedere e tecnologie innovative sia per quanto riguarda il cinema, che per quanto riguarda il teatro (con le quinte che ruotano, passando dal legno al colore nero, e il telaio che cala sullo sfondo garantendo la scenografia scura). Una struttura, inoltre, che ospiterà famiglie, giovani, scuole, associazioni e che diventerà un punto di riferimento non solo per Levane ma anche per Montevarchi e Bucine. Con grande commozione e orgoglio sono intervenuti Don Angelo e Don Alexander, i due parroci di Levane. I due rappresentano la saggezza dell’esperienza, l’impegno e la fatica di aver dato vita ad una struttura così importante da una parte con Don Angelo, e il futuro, di chi questo cinema-teatro dovrà viverlo e far sì che possa diventare il cuore del paese, dall’altra con Don Alexander.

“Io ho sempre creduto nella partecipazione attiva delle persone – afferma Don Angelo – perché quando arrivammo qui nel ‘77 il cinema c’era già, ma non c’era il palco. Questo fu il primo lavoro che progettammo perché eravamo fermamente convinti che il palco fosse un luogo di aggregazione insostituibile. Oggi le persone hanno perso il senso di sentirsi comunità, le chiese si sono svuotate, è vero, ma non si sono svuotate solo le chiese, bensì l’anima della gente. Siamo chiusi in noi stessi, impauriti dalle cose, bisogna uscire di casa e ritrovarsi. L’appartenenza alla comunità – conclude il parroco – la dobbiamo sentire tutti cristiani e non cristiani, credenti e non credenti.” L’inaugurazione , inoltre, ha sancito il passaggio di testimone da Don Angelo a Don Alexander, il parroco di Levane, che avrà il compito di portare avanti questo ambizioso progetto. “Sono arrivato da poco in questa bellissima comunità – afferma Don Alexander – e posso solo affermare che ho ascoltato il sogno dei levanesi, di dar vita al cinema-teatro, che oggi è stato finalmente aperto. Un sogno che è diventato progetto prima e traguardo poi e che rappresenta l’impegno e la costanza di una comunità che insieme può raggiungere grandi obbiettivi.”

All’inaugurazione erano presenti anche Silvia Chiassai e Paolo Nannini rispettivamente Sindaci di Montevarchi e Bucine, il Vescovo Mons. Andrea Migliavacca, i funzionari dell’ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema), il presidente della Banca del Valdarno Gianfranco Donato, i tecnici che hanno dato vita alla struttura e gli operai che l’hanno realizzata, nonché i rappresentanti delle principali aziende valdarnesi. I presenti sono intervenuti ribadendo l’importanza culturale e sociale del cinema-teatro.