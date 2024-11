Le rubano in auto la borsa. La donna si è messa a urlare. Il fatto in pieno centro

Furto in pieno giorno ieri nella centralissima via Roma di Montevarchi.

Attorno alle 11, infatti, una donna mentre stava montando in auto ha appoggiato la borsa su di un sedile a lei vicino e, inavvertitamente, un italiano di 40 anni già noto alle forze dell’ordine per reati simili, dopo aver attentamente studiato la situazione, ha aperto lo sportello portando via la borsa stessa e tutti i suoi effetti all’interno.

La donna ha subito cominciato ad urlare attirando le attenzioni dei tanti presenti in quel momento sul posto, nel frattempo sono state allertate le forze dell’ordine nella fattispecie il corpo di Polizia Municipale di Montevarchi che, già a conoscenza del soggetto, ha subito dato la caccia all’uomo rintracciandolo poco dopo, sempre nel centro storico, e trasferendolo nei loro locali per la trascrizione di tutti gli atti sui cui capi d’accusa i vigili hanno lavorato di pari passo ai Carabinieri della stazione cittadina.

La borsa, poco dopo, è stata recuperata in strada senza però il borsello poi in un secondo tempo trovato privo di soldi al suo interno. Il tutto è stato riconsegnato alla donna che, adesso, vorrà far valere le proprie ragioni davanti alle autorità competenti.

Il ladro, peraltro, come confermato dalle forze dell’ordine, si era già macchiato di un reato simile due giorni prima con uno stesso modus operandi, attirando con una scusa un signore all’interno dell’auto per poi derubarlo del borsetto che aveva messo accanto sul sedile del passeggero. Episodi, questi, che pongono l’accento sulla sicurezza nei centri storici con altri episodi simili e già noti ai Carabinieri come nel caso della spaccata dello scorso 18 ottobre alla CGIL di Montevarchi, in una traversa sempre di Via Roma, o sempre nello stesso periodo quelle perpetrate ai danni di una parrucchiera e di un noto ristorante proprio alle porte del cuore pulsante della città.

Senza contare, poi, un altro scippo ancora in pieno giorno con identiche modalità dei due sopra riportati che, se non altro, ha fatto capire come l’attenzione non sia mai troppa al cospetto di questi malviventi che, anche per due spicci, compiono tali reati mettendo a serio rischio l’incolumità di tutti con tanta rabbia che anche sui social viene spesso rimarcata.

La gente, insomma, ha paura a uscire non soltanto nelle ore serali ma anche in pieno giorno quando, teoricamente, tutto dovrebbe filare via liscio. Tali episodi, però, purtroppo, dicono che non è così.