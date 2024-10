L’attività dei ragazzi del Rugby Valdarno

Arezzo, 24 ottobre 2024 – Una sconfitta nell'ultimo week end per la under 16 del Rugby Valdarno, in franchigia con Valdisieve Rugby e a Rugby Mugello, che sul campo di Sesto Fiorentino ha affrontato la seconda squadra dei Cavalieri Union, nella semifinale valuta per il 9°/12° posto del ranking regionale. Gli avversari, sempre avanti nel punteggio, nonostante qualche episodio e situazione favorevole di cui i valdarnesi non hanno saputo trarne vantaggio. La squadra è ancora un cantiere aperto, alla ricerca di equilibri e posizioni tra i giocatori delle 3 società che la compongono. Nel frattempo, allo stadio Lodigiani di Firenze, facevano il loro esordio i più piccoli dei Lupi, gli under 6, che hanno condiviso una domenica di giochi e di gioco con i loro coetanei delle altre società della zona interna della Toscana. In un clima di divertimento e amicizia, l'under 12 ha invece ospitato Sesto, Valdisieve, Clanis Cortona, Vikings Chianciano e Molòn Labè. Circa 70 bambini che hanno dato vita a un vivace mini torneo non competitivo e animato l'area del terzo tempo.