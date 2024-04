La Volley Arno Montevarchi vola ai play off

Arezzo, 30 aprile 2024 – La Volley Arno vince il derby battendo per 3-1 Valdarninsieme. Un verdetto importante per Montevarchi che, oltre a determinare il secondo posto in classifica a quota 56 punti, segna anche la conquista dei play-off per la promozione in serie C con due giornate di anticipo, vista la sconfitta rimediata da Cassero Volley contro Certaldo fermandosi a quota 46 punti e non potendo più insidiare la terza posizione nella regular season del campionato. Il match contro Valdarninsime non è stato una passeggiata per la Volley Arno che perde il primo set 22-25 a causa di molte imprecisioni al servizio e in fase difensiva. Le ragazze di Pierpaolo Sala riescono poi ad imporre il loro ritmo di gioco, malgrado l’attenzione continua in copertura di Valdarninsieme, chiudendo il secondo e terzo parziale per 25-22 e 25-12. Il quarto set si apre con la Volley Arno che macina punti su punti portandosi sul 15-9, ma subendo anche la rimonta delle avversarie fino al 24 pari, ma l’acuto delle montevarchine, dettato da una maggiore concentrazione, permette loro di portare a casa il risultato per 26-24. L’obiettivo della Volley Arno resta l’accesso ai play off promozione come seconda forza del girone. Mancano ancora due impegni in campionato per il riscontro definitivo, si comincia già da sabato prossimo con la trasferta a Siena contro Convergenze Cus per terminare in casa l’11 maggio contro Carpe Diem.