New Factory, “Necessario (una mostra non necessaria)”

Arezzo, 21 maggio 2024 – Necessario (una mostra non necessaria), la mostra pittorica a cura di Diego Nicchi alias Sanguedalnaso si terrà sabato 25 maggio alle 16 al new factory (via masaccio 6, arezzo) ingresso libero.

"Dopo più di un anno dall'apertura del crocevia studio mi sono posto questo interrogativo: l'arte che è stata necessaria per il mio percorso di crescita e di ricerca, come bisogno esistenziale, è altrettanto necessaria da essere messa in mostra davanti a occhi estranei?"

Non so, ma ho capito che il confronto con il mondo esterno è sempre stato necessario per mettere me stesso e la mia arte in costante discussione, per sentirmi vivo con tutti i miei difetti. i dipinti che vedrete quindi esposti rappresentano la chiusura di un cerchio, l'inizio di un nuovo sviluppo, il prodotto necessario del mio dialogo con il passato e con il presente: un mix di sensazioni attuali, ricordi sopiti, battaglie perse e vittorie non scontate.

Anche se non fosse necessaria, questa mostra rimane la mia." biografia dell'artista: diego nicchi nasce ad arezzo il 20/04/1987; fin da bambino passa i pomeriggi a disegnare i suoi personaggi preferiti dei cartoni animati su quintali di block notes. dal 2001 al 2006 frequenta l’istituto d’arte piero della francesca diplomandosi in “restauro e catalogazione dei beni culturali”.

Negli anni della scuola entra in contatto con la musica, un altro grande amore che, per anni, lo terrà impegnato in svariate attività, prima come speaker radiofonico, poi come direttore artistico ed infine come autore e voce di progetti musicali con cui girerà l’italia.

Nonostante questa piccola grande parentesi continua a coltivare anche il primo grande amore, quello per l’arte figurativa, non perdendo mai l’occasione di fotografare la realtà che lo circonda, con qualsiasi mezzo possibile.

Dopo la prima ondata di pandemia decide che è giunto il momento di tornare a raccontarsi e lo strumento che ritiene utile a ciò è la macchina fotografica: frequenta un corso di fotografia artistica ed espressiva presso l’associazione fotografica imago e prende parte a due mostre collettive. nello stesso tempo ritorna ad utilizzare il pennello, i colori e la tela dapprima fra le mura di casa e poi, intorno ai mesi di gennaio-febbraio, apre il crocevia studio, la sua casa artistica.

Attualmente ha all'attivo come pittore una mostra personale dal titolo substrati, tenutasi lo scorso 25 giugno allo spazio Myura di Arezzo e un dipinto dal titolo "la mia parte femminile" esposto dallo scorso 4 maggio alla galleria Rosy Boa di Arezzo all'interno della collettiva