La storia a lieto fine di Fiamma

Si nascondo nei motori delle macchine in cerca di un posto sicuro nel quale sentirsi protetti. Capita più spesso con i gatti che rischiano di morire durante il tragitto se non uccisi da alcune componenti del motore. Se dovessero sopravvivere al viaggio, si ritroveranno, nella migliore delle ipotesi a molti chilometri di distanza dai luoghi a loro familiari.

È quello che è successo a una cagnolina di nome Fiamma che per oltre 30 ore è rimasta accucciolata nel cofano del furgone di un idraulico su cui era salita durante alcuni lavori in casa. La perseveranza del suo padrone che non si è arreso al fatto di doverle dire addio ha permesso di ritrovarla grazie alle telecamere di sorveglianza. Fiamma, terrorizzata e smarrita, è comunque sana e salva.