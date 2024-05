La stilista Laureto porta le sue creazioni sull’isola di Capri

La stilista cortonese Laura Laureto sbarca nella prestigiosa Capri. Ha appena aperto i battenti una piccola boutique che propone gli oggetti unici ispirati al brand che la Laureto ha voluto chiamare "Italian Dream". Lo spazio si trova a pochi passi dalla celebre e mondana piazzetta dell’isola campana. Si aggiunge a quello già aperto con successo in piazza della Repubblica a Cortona. "Ho voluto con le mie opere legare con un file rouge i centri storici di due località Capri e Cortona - conferma Laureto - che se pur diverse hanno tanti punti in comune diventando un unicum particolare per tanti turisti stranieri e non. Da qui lo slogan italian dream". Con le sue creazioni Laureto è diventata in pochi anni un’ambasciatrice molto apprezzata del Made in Italy. Nel 2016, Laura ha iniziato a progettare per il suo marchio che porta il suo nome e ha personalmente visitato i suoi clienti organizzando anche molti eventi in America. Per Laura, incontrare i clienti è sempre stato molto importante, una fonte di ispirazione e crescita.