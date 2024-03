La lista per un’altra San Giovanni si avvicina...al centro sinistra

Arezzo, 13 marzo 2024 – Si va verso un accordo tra la lista civica Per un'altra San Giovanni e il centro-sinistra? Dal comunicato diramato in questi giorni, la sensazione è che l'ipotesi sia reale, anche se le porte per alleanze di altro tipo non sono state escluse. Per un'altra San Giovanni ha preso spunto dalle recenti dichiarazioni rilasciate al nostro quotidiano dall'attuale sindaco Valentina Vadi, candidato alle prossime amministrative. "Per la prima volta - ha spiegato il movimento civico - il progetto politico nuovo del quale la Vadi si dichiara promotrice, richiama espressamente quell’area moderata di centro alla quale, per storia e ideali, la nostra lista ha sempre fatto riferimento. E non meno importante, crediamo, sia la presa d’atto della necessità di scegliere persone con le competenze e capacità migliori e promuovere una classe dirigente più giovane, rilanciando un nuovo spirito propositivo del centro-sinistra cittadino".

Il coordinamento di “Per un’altra San Giovanni” si è riunito la scorsa settimana e ha ricordato come l’obiettivo primario per il quale il gruppo ha lavorato in questi ultimi mesi sia stato quello di creare le condizioni per la creazione di una lista di natura civica che potesse aggregare l’area politica di centro, moderata, liberale, riformista ed europeista. "Purtroppo - ha spiegato - questa possibilità, che avrebbe rappresentato un’assoluta novità nel panorama politico sangiovannese, superando i “vecchi” schemi che hanno caratterizzato la precedente tornata amministrativa del 2019, ad oggi, non è più percorribile". Da qui l'analisi delle dichiarazioni rilasciate da Vadi, "unico candidato a sindaco a due mesi esatti dalla presentazione delle liste.

"Al di là del bilancio di fine mandato presentato dal sindaco - ha sottolineato Per un'altra San Giovanni - per il quale, come lista civica, abbiamo già espresso le nostre valutazioni nel precedente comunicato congiunto con Italia Viva, riconoscendo risultati in termini di pianificazione e messa a terra di diversi progetti per la città, una riflessione più attenta meritano le parole sui temi politici". È stata quindi apprezzata l'apertura di Valentina Vadi ad un progetto politico nuovo che si richiama anche all'area di centro, alla scelta delle migliori competenze e alla volontà di far scendere in pista i giovani. La riunione del movimento civico si è conclusa dando mandato al coordinatore Carlo Innocenti di valutare eventuali proposte di collaborazione che dovessero arrivare da parte dei candidati a sindaco verificandone, successivamente, le condizioni per un accordo politico e programmatico.