La lista Botti tra passato e futuro: "Parola d’ordine? Sarà sviluppo"

All’auditorium gremito di Andrea Rossi, Moreno Botti ha risposto con una Sala della Filanda con solo posti in piedi. È stata infatti presentata alla cittadinanza la lista di centrosinistra "Pratomagno Terra di Valori", naturale evoluzione di Pratomagno Sostenibile, il gruppo che sosterrà l’attuale primo cittadino nella corsa al terzo mandato. La coordinatrice della lista Sara Gori ha sottolineato che la sfida da portare avanti sarà quella di continuare a diffondere i valori che da sempre caratterizzano queste terre e che si basano sulla Costituzione: libertà, democrazia, lavoro, eguaglianza e antifascismo. "Sfrutteremo al meglio le solide basi amministrative che, in questi anni, sono state poste – ha aggiunto Gori – Basi che sono costituite da un bilancio sano e da fondi e progetti che ci sono già, e che non ci sono mai stati come oggi. L’immagine che è stata usata per rappresentare al meglio il momento storico, è quella della staffetta della squadra attuale che passa il testimone alla squadra rinnovata, in un mix di esperienza e di novità". Moreno Botti ha presentato i numeri dell’ultimo mandato, ricordando anche i due anni di pandemia e la mobilitazione di comunità per ospitare il centro vaccinale Covid. "La riduzione del debito comunale - ha spiegato il sindaco di Loro Ciuffenna - sceso sotto il milione di euro e l’aumento continuo dell’avanzo di amministrazione, segno di un Comune economicamente in salute. Gli ottimi risultati ottenuti con la nuova gestione rifiuti tramite servizio porta a porta, che ha permesso un aumento della differenziata a quasi il 70%, la riduzione di rifiuti indifferenziati per più di mille tonnellate e l’incremento consistente delle presenze turistiche arrivate ormai stabilmente ad oltre 50 mila unità dalle 22 mila del 2013". Creare sviluppo senza creare nuovo debito è la parola d’ordine dei prossimi cinque anni. Infine è intervenuto il segretario del Pd locale Riccardo Gori, che ha espresso il suo appoggio alla lista. A conclusione della serata è stato presentato il nuovo simbolo e la lista dei candidati: le nuove leve Giacomo Cariulo, Michele Costa, Serena Chiari, Yuri Iacopini, Cristiana Manneschi, Matteo Tassi e gli amministratori uscenti Mirko Frasconi, Alessandro Baldi, Rossana Casini, Tommaso Romualdi, Nicoletta Cellai e Wanda Ginestroni. Il programma sarà presentato venerdì 3 maggio alle 21 al circolo Mcl di San Giustino Valdarno e venerdì 10 Maggio alle 21 all’auditorium di Loro.