La Libera Accademia del Teatro apre la rassegna “Notte prima dei… saggi”

Arezzo, 8 giugno 2023 – La Libera Accademia del Teatro torna sul palcoscenico. Sabato 10 giugno è la data in cui la scuola cittadina aprirà il sipario per la prima settimana di spettacoli della rassegna “Notte prima dei… saggi” che, vedrà attori di tutte le età mettere in scena un programma variegato tra commedie e tragedie, omaggi ai grandi autori del passato e testi originali.

Gli appuntamenti, ospitati dal teatro “Pietro Aretino”, segnano la conclusione di un anno di corsi dove gli allievi della Libera Accademia del Teatro sono stati accompagnati alla scoperta dell’arte teatrale nelle sue diverse forme, gettando così le basi per preparare i saggi finali da presentare davanti a un vero e proprio pubblico.

“Notte prima dei… saggi” sarà aperto dai ragazzi delle scuole medie del gruppo di Amina Kovacevich e Ilaria Violin che, alle 19.00 di sabato 10 e domenica 11 giugno, saranno impegnati in “Essere o apparire” con una trasposizione ai giorni nostri delle vicende e degli equivoci della storia di Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand.

Nelle stesse giornate, alle 21.30, sarà poi possibile assistere al giallo comico “Non prima del 18” del gruppo Junior di Uberto Kovacevich che riunisce allievi delle scuole superiori. Un secondo gruppo Junior sarà impegnato lunedì 12 giugno alle 19.00 e martedì 13 giugno alle 21.30 con “I giganti della montagna” che, con la regia di Andrea Biagiotti, permetterà di rivivere l’ultima opera incompiuta di Luigi Pirandello.

I bambini delle scuole elementari vivranno le emozioni del palcoscenico alle 21.30 di mercoledì 14 giugno e alle 19.00 di venerdì 16 giugno con “Risate in libertà”, una fiaba con cui sorridere e riflettere trattando le tematiche della libertà di essere sé stessi, di esprimersi e di agire con creatività.

La settimana inaugurale della rassegna proporrà anche uno spettacolo con protagonista un gruppo di adulti di Uberto Kovacevich che, in “Work in progress”, daranno vita a una commedia degli equivoci con lo scontro tra due compagnie teatrali scandito da colpi di scena e situazioni esilaranti.

Il programma completo della rassegna sarà disponibile sulla pagina facebook “Libera Accademia del Teatro” dove, quotidianamente, verranno presentati gli spettacoli e gli attori coinvolti; per ottenere ulteriori informazioni è possibile chiamare lo 0575/266.86 o scrivere a [email protected] .

«Questa prima settimana di saggi - commenta Uberto Kovacevich, - sarà un vero e proprio inno all’incredibile varietà del teatro come strumento per sorridere, per riflettere, per trattare tematiche di attualità e per vivere un viaggio indietro nel tempo. Il tutto, con allievi-attori di tutte le età, dai più piccoli delle elementari ai più grandi dei corsi per adulti».