La lettera-appello di Vaccari: "Salvini qui dopo le elezioni"

Non c’è solo Elly Schlein tra i leader politici che hanno risposto all’appello di Rondine per un confronto politico improntato al rispetto dell’avversario, senza conflittualità in un periodo di guerra in tanti angoli della terra. "Matteo Salvini mi ha fatto sapere che verrà a conoscere la realtà di Rondine, probabilmente dopo il voto per le Europee – rivela il fondatore della Cittadella della Pace Franco Vaccari – al nostro appello hanno aderito anche altri leader come Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana, Maurizio Lupi di Noi Moderati ma anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara che potrebbe venirci a trovare presto".

Hanno dato la loro adesione, a titolo personale anche l’ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini e il sindaco di Firenze Dario Nardella.

"Rondine è la casa di tutti, oggi siamo molto felici che stanno arrivando segnali concreti per promuovere il nostro progetto ’Aversari sì, nemici mai’ – continua

Vaccari – tutti abbiamo bisogno di parole che stemperino gli animi non agiscono sull’odio e non siano il controcanto della guerra".

Dal coraggio e dalla determinazione dei giovani di Rondine arriva il messaggio che si può convivere in pace: "In un mondo radicalmente cambiato occorre una formazione nuova che immetta nelle coscienze un paradigma capace di capire questo mondo. E di governarlo, per chi ha responsabilità politiche" ha concluso Vaccari.