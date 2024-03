La Guerra del soldato Pace. Daniele Marmi al Virginian

Domenica a teatro. Al Virginian di Arezzo, diretto dalla Compagnia La Filostoccola, nella cornice di via De’ Redi, arriva uno spettacolo fuori stagione, rivolto ad un pubblico di tutti i generi o "tout public", dai 10 anni in poi. Dopo aver concluso la felice tournée dello spettacolo "L’Ispettore Generale" di Gogol al fianco di Rocco Papaleo, l’attore aretino Daniele Marmi, volto noto della serie tv Sky "I delitti del Barlume", torna nella sua città natale con uno spettacolo tratto dal libro di Michael Morpurgo, diretto dal regista Emiliano Bronzino, prodotto da Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus di Torino e Fondazione Sipario Toscana Onlus. Oggi alle 18 va in scena La Guerra del soldato Pace, nel quale il potere evocativo e concreto del teatro è messo a disposizione delle parole e della trama di Morpurgo che, con il suo romanzo, riesce con profondità ad affrontare una tematica complessa come la guerra e a risignificare la nostra idea di "coraggio". La violenza estrema della situazione vissuta si scontra con la delicatezza dei sentimenti e dell’amore fraterno del protagonista, Tommo. Lo spazio scenico concretizza, in un flusso di pensieri e ricordi, lo spazio della mente di Tommo e in questo "luogo" immaginario, viene evocata la figura del fratello Charlie, attraverso le parole e i ricordi del soldato. Seguendo filo narrativo del racconto di Tommo, veniamo a conoscere l’atto di disobbedienza di Charlie che pagherà a caro prezzo questo gesto. Un racconto fatto d’amore fraterno che supera l’orrore e la mancanza di senso delle trincee della Prima Guerra Mondiale e restituisce una proiezione di vita nonostante l’esperienza traumatica. "Sono felice di portare al Teatro Virginian questo lavoro tratto da un libro davvero sorprendente, che stupisce per l’attualità, purtroppo, delle tematiche, se pensiamo all’orrore delle guerre che si stanno scatenando alle porte dell’Europa " dice Daniele Marmi, attore e direttore artistico della compagnia La Filostoccola. Il Comune di Sansepolcro, in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, per la Stagione Teatrale dedicata ai ragazzi, propone oggi alle 16 al teatro Dante il Gatto con gli Stivali liberamente ispirato dall’omonima favola con interpreti Fabio Bacaloni e Roberto Lori. Età consigliata 3 anni. Questa stagione è progettata appositamente per catturare l’immaginazione dei giovani spettatori. Ogni spettacolo offre un’esperienza unica, con storie coinvolgenti, personaggi straordinari e messaggi educativi. L’accesso è aperto a tutti i giovani amanti del teatro e alle loro famiglie.