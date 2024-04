La Castiglionese cede alla corazzata Siena. A Falomi e compagni non riesce la rimonta

castiglionese

0

siena

1

CASTIGLIONESE (3-4- 1-2): Ubirti; Cecci, Menchetti, Menci; Viciani (33’st Castaldo), Tacchini (41’st Maloku), Minocci, Capogna (18’pt Meoni); Ricci, Borghesi (26’st Tavanti); Falomi (41’st Imparato). Panchina: Conti, Barboncini, Salvi, Kameni, Imparato. Allenatore Fani.

SIENA (4-3-1-2): Giusti; Leonardi (13’st Morosi), Achy, Cavallari (33’st Biancon), Bertelli; Bianchi, Lollo, Musaj (13’st Masini); Boccardi (39’st Cristiani); Ricciardo (28’st Granado), Galligani. Panchina: Gueye, Agostinone, Hagbe, Candido. Allenatore Magrini.

Arbitro: Mascelloni di Grosseto (Sordi-Gentili).

Rete: 18’st Masini.

CASTIGLION FIORENTINO – Entrano in campo accolte da due file di bambini in maglia e viola e dagli sbandieratori del palio, le due squadre: è il ‘pasillo de honor’ che la Castiglionese offre al Siena per la vittoria del campionato. Poi il ricordo silenzioso delle vittime di Suviana dà il la alla sfida: bene la Castiglionese nel primo tempo, poi il Siena sale in cattedra e si porta via i tre punti.

Nei primi minuti di gara gli ospiti mettono nel mirino Ubirti, bravi i viola a far scattare la trappola del fuorigioco (annullato al 10’ un gol a Boccardi). La Castiglionese deve anche fare i conti con gli infortuni di Kameni, che ha dato forfait nel riscaldamento e di Capogna, costretto a uscire al 18’. E’ il 22’ quando Menci riesce a intercettare l’insidioso cross di Musaj a Ricciardo. Due minuti e ci prova Ricci: alta la conclusione. Al 27’ Borghesi si libera di Bertelli e imbecca Viciani, ma Leonardi ci mette una pezza. Lo stesso Viciani alza poi sulla traversa. I ragazzi di Fani non si inchinano alla capolista, giocano la loro buona gara e al 35’, la cannonata di Tacchini dai 40 metri mette a dura prova i riflessi di Giusti. Al 38’ troppo strozzato il tiro di Ricciardo. Nei minuti finali del primo tempo la Castiglionese schiaccia il Siena, ma senza trovare la zampata vincente. Dagli spogliatoi escono gli stessi uomini: gli ospiti partono con il piede sull’acceleratore, Boccardi e Galligani scambiano in velocità, ma la difesa viola sbroglia la matassa.

Galligani è ispirato: al 6’ nello stretto si libera di due avversari, ma viene murato. Occasione viola al 9’: Meoni, davanti a porta, anche se un po’ defilato, mette a lato e si porta le mani nei capelli. Esulta invece al 18’ Masini, appena entrato, che trova la deviazione vincente sulla punizione di Galligani. Il Siena cresce, i viola soffrono. Ancora Galligani chiama in causa Ubirti, poi il tiro al volo di Granado non ha fortuna. Ubirti dice no anche alla punizione di Bertelli (34’). Alta al 43’ la conclusione di Ricci.

Angela Gorellini