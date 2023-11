La cantante da milioni di follower Charlotte M. oggi Al Magnifico

Primo evento all’interno del centro Al Magnifico nella sua rinnovata veste. Oggi, dalle 16.30, il centro commerciale aretino ospiterà la cantante, attrice e content creator Charlotte M. per un pomeriggio all’insegna della musica e dell’incontro con una giovane artista che, a soli quindici anni, è seguita sui suoi canali da milioni di follower. L’appuntamento, a partecipazione gratuita, è stato organizzato all’indomani del forte restyling interno ed esterno di Al Magnifico volto a farne un luogo sempre più moderno, accogliente e funzionale, capace anche di diventare scenario di iniziative con ospiti da tutta Italia.

Talento, simpatia, autenticità e solarità definiscono le produzioni di Charlotte M., nome d’arte di Charlotte Moccia, che si esibirà con i brani del suo primo Ep "Crush" e che poi si fermerà per il meet and greet con i presenti per conoscerli e firmare autografi. Questa poliedrica artista vanta 1,4 milioni di follower su Tik Tok e 1,2 milioni su YouTube, ha scritto quattro libri, ha lanciato cinque canzoni ed è apparsa nelle principali sale cinematografiche come doppiatrice e come attrice, dimostrando creatività e capacità in tanti diversi ambiti espressivi.

Charlotte M. è riuscita a fare breccia tra i suoi coetanei per la capacità di descrivere la loro realtà e di essere portatrice dei loro valori artistici: nel suo essere adolescente è, al tempo stesso, leggera e impegnata anche per l’ambiente e per le cause sociali, assolutamente metodica e ordinata nel condurre ogni attività con la determinazione di perseguire una continua crescita professionale. Con studio e passione è riuscita a esplorare diverse strade che spaziano tra scrittura, voce, canto e recitazione, diventando un punto di riferimento per i giovanissimi che vengono accompagnati in un mondo di allegria. La giornata permetterà di ascoltare dal vivo i brani di "Crush", Ep che ne delinea il profilo artistico con 7 canzoni tra cui il singolo "Pane e burro", le cover "La notte vola" e "Tre parole", e 4 inediti.