La baby band. The Millers verso altri palchi

Sono in cinque, tutti minorenni, che però si sono già costruiti un bel pezzo di notorietà in ambito locale con la costituzione della band, denominata "The Millers". I componenti, in maggioranza di Sansepolcro, si esibiranno in concerto sabato prossimo (inizio ore 21.30) al Mojito, la sala 3 del Formula Disco di Città di Castello; la loro esibizione costituirà il momento clou dell’evento "The beast", dopo quella della scuola di musica del Tedamis, sempre di Sansepolcro, che darà spazio ai ragazzi, ai solisti e alla musica d’insieme. La serata si concluderà poi con l’atmosfera da discoteca di Vitamina Music. Qual è la particolarità dei "The Millers", specializzati nel genere punk rock? Quella di essere gli autori dei testi e delle musiche dei loro brani, con un repertorio che è già salito a quota 15 pezzi: tanta roba, insomma, per un gruppo che si è formato un anno e mezzo fa (era il maggio del 2023) e che vede Theo Tavares (16 anni) al basso, Nicola Brunellini (13) alla batteria, Achille Andreini (15) e Massimo Betti (14) alla chitarra elettrica e Giulia Sguerri (17) nel ruolo di cantante. La ragazza è anche l’unica a non essere del Borgo, ma di Città di Castello. Età media: 15 anni esatti e questo ha fatto sì che venissero chiamati da diversi contest. Al Mojito li ha voluti un altro biturgense: Cosimo Muscinelli, gestore del locale, che li aveva ascoltati durante una manifestazione lungo il corso di Sansepolcro e che ha proposto loro di venire per il concerto di fine anno. Sette gli appuntamenti ai quali i "The Millers" hanno partecipato nel corso del 2024, con un primo sogno nel cassetto che si chiama Arezzo Wave.