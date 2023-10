Incidente in monopattino, grave un 30enne

Arezzo, 23 ottobre 2023 – Un trentenne è in gravi condizioni dopo essere caduto da un monopattino. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di domenica 22 ottobre, intorno alle 22.15, in via Vittorio Veneto ad Arezzo.

L'uomo è stato soccorso dai mezzi dell'emergenza urgenza della Asl Toscana sud est e in ambulanza è stato trasferito in codice rosso all'ospedale delle Scotte di Siena. Sul posto per i rilievi la polizia municipale.