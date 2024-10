Incendio riduce in cenere azienda di legnami

SANSEPOLCRO (Arezzo)

Quando hanno visto quelle lingue di fuoco innalzarsi per venti metri nel buio della notte distruggendo buona parte dell’azienda, si sono sentiti male. Ferrer Vannetti, 59 anni, e un altro socio della Donati Legnami di Sansepolcro, hanno passato la notte al pronto soccorso e ieri sono tornati a casa. Ma il dolore è lo stesso. Vannetti è un imprenditore molto conosciuto, presidente di Confartigianato Toscana e al timone dell’Ente Fiera doi Arezzo. L’inferno lunedì poco dopo le 22.

Dai rilievi dei vigili del fuoco sarebbe stato il corto circuito partito da un muletto a scatenare il rogo che ha attaccato l’ampio deposito dove erano stoccati materiali e lavorati pronti per la consegna: quintali tra parquet, porte, scale andati in fumo. Da una prima stima i danni ammontano a quattro milioni. Per tutta la notte hanno lavorato i vigili del fuoco arrivati da Arezzo, Firenze, Siena, Città di Castello, Perugia e dalla provincia di Forlì Cesena: 50 pompieri con 15 autobotti. Non sono state accertate sostanze tossiche o nocive disperse nell’aria ma il Comune ha emesso un’ordinanza preventiva assieme alla Asl. Il provvedimento vale per cinque giorni e riguarda chi vive in un raggio di trecento metri dal luogo dell’incendio: si raccomanda di non raccogliere frutta e verdura negli orti per il pericolo di polveri e ceneri ricadute e di custodire gli animali in luoghi chiusi. Il sindaco Fabrizio Innocenti ha espresso "vicinanza e massima solidarietà ai titolari e ai dipendenti": trenta persone che ora rischiano la cassa integrazione.

