Il Sottosegretario all’agricoltura in Valdarno

Arezzo, 31 maggio 2024 – Il Sottosegretario all'agricoltura Giacomo La Pietra ha fatta tappa ieri nell'aretino, con due incontri con le categorie produttive. Uno a Pietraia, organizzato nella sala civica da Nicola Carini candidato del centrodestra a Cortona, e l'altro a Montevarchi, organizzato dal Sindaco Silvia Chiassai Martini nella sala del consiglio comunale. Si è parlato delle nuove misure e politiche del governo in materia agricola e venatoria. La Pietra ha inoltre visitato aziende che costituiscono alcune delle eccellenze del territorio. In Valdarno il rappresentante di governo si è recato al Borro, alla Tenuta Sette Ponti e a Petrolo. Visite, in questo caso, organizzate tramite il Presidente di Confagricoltura Carlo Bartolini Baldelli. La Pietra ha sottolineato l'interesse e la vicinanza del governo verso coloro che hanno investito per creare produzioni di qualità e di livello altissimo, che danno lustro alla Provincia di Arezzo in italia e nel mondo. "Questo viaggio nel tessuto produttivo agricolo - ha sottineato Fratelli d'Italia di Arezzo - è servito anche per essere vicino ai sindaci e i candidati a sindaco sostenuti dal centro destra e anche dal centrodestra con forze civiche: Marco Ermini Sindaco di Castiglion Fibocchi, Vittorio Tinagli candidato a San Giovanni Valdarno, Emilio Taranghelli candidato a Bucine, Gianluca Butini candidato a Cavriglia, Ezio Lucacci Candidato a Subbiano, tutti intervenuti agli incontri con le categorie produttive per approfondire la conoscenza delle ultime decisioni del governo. "Il governo Meloni - ha concluso FdI - si conferma come un governo con la massima attenzione verso il mondo agricolo e le sue eccellenze che sono una importante fetta del Made in Italy da tutti apprezzato".