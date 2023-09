Il sacrificio di D’Acquisto. Cerimonia in prefettura per l’anniversario Ieri si è celebrato l'ottantesimo anniversario della morte del vice brigadiere Salvo D'Acquisto, simbolo della Resistenza. Presenti le autorità e il comandante provinciale dei carabinieri. D'Acquisto si sacrificò per salvare 22 innocenti accusati di aver fatto esplodere bombe.