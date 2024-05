Il Piccolo Principe in scena. Sabato tra pianeti e teatro Sabato a teatro in provincia di Arezzo: spettacoli per tutte le età. Dalla commedia brillante alle favole dei burattini, un'offerta variegata che promuove valori di amicizia, rispetto e inclusione. Un'occasione per riflettere sui temi attuali come il bullismo e l'integrazione sociale, attraverso la magia del teatro.