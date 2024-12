Il Pd di San Giovanni. “Inopportuno che hi ha incarichi amministrativi si candidi per la Regione”

Arezzo, 19 dicembre 2024 – Nel 2025 si terranno le elezioni regionali in Toscana e il Partito Democratico sangiovannese ha voluto mettere, come si dice in questi casi, i puntini sulle i. Innanzitutto ribadendo l'importanza politica di San Giovanni, cui spetterà l'individuazione di una figura che possa concorrere a sedere sui banchi del prossimo parlamentino toscano. Altro aspetto molto importante sottolineato dal Pd l'inopportunità, per chi ricopre attualmente incarichi amministrativi, di candidarsi. È evidente il riferimento soprattutto a qualche sindaco eletto lo scorso mese di giugno che potrebbe avere mire, per così dire, regionali. Questa presa di posizione del partito guidato da Andrea Romoli (nella foto in alto) è arrivata a seguito di recenti confronti in assemblea.

"La prima cosa che ci sentiamo di ribadire con forza è la centralità politica della città di San Giovanni Valdarno, un autentico laboratorio politico capace di una progettualità e di una concretezza i cui risultati sono stati e sono sotto gli occhi di tutti. San Giovanni che riteniamo abbia tutti i requisiti per chiedere di essere rappresentata anche nelle sedi politiche amministrative sovracomunali, cioè laddove si discutono e si prendono le decisioni più importanti per la vita di tutti - ha spiegato il Pd - L’altra considerazione che ci preme sottolineare è l’opportunità che i candidati ai ruoli di consigliere non abbiano incarichi amministrativi in essere: a così poco tempo dalle passate scadenze elettorali, che hanno attribuito importanti responsabilità ai sindaci eletti al loro terzo mandato grazie agli ottimi risultati perseguiti, daremmo alla cittadinanza un messaggio esplicitamente contraddittorio, una prova di scarsa coerenza.

Sulla base di queste considerazioni ("così lineari ed inoppugnabili"), il Partito Democratico di San Giovanni Valdarno ha quindi rivendicato l’onore e l’onere di individuare una figura che possa intraprendere il percorso che conduce ad una candidatura alla carica di consigliere regionale nella prossima tornata elettorale. E a partire dalle prossime settimane si muoverà in questa direzione. Insomma, una presa di posizione forte quella del Partito Democratico sangiovannese, che nella prossima tornata elettorale vuole contare. Evidentemente, l’uscita è arrivata a seguito di “rumor” che indicano quale sindaco attuale interessato alla carica di consigliere regionale.