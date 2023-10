Il disco di Orio Odori per Silvana, morta a 66 anni

Arezzo, 24 ottobre 2023 – Un disco che rappresenta un omaggio ad una donna straordinaria, piena di vita, scomparsa a 66 anni nel gennaio 2021. Lei è Silvava Vaiani, moglie di Enzo Brogi. Una morte repentina, che ha sconvolto anche le tantissime persone che la conoscevano. Insegnante di Yoga, è sempre stata a fianco del marito, ex sindaco di Cavriglia, già consigliere regionale e per alcuni anni presidente del Corecom della Toscana. La composizione musicale vede protagonisti Orio Odori al clarinetto, Adele Odori al sax contralto, Damiano Puliti al violoncello, Alessandra Garosi al pianoforte, Andrea Bondi ai suoni campionati, Sergio Odori alle percussioni. E la voce recitante di Enzo Brogi nel brano “Tellaro”, località del loro primo incontro.

"Un disco, ad ogni modo delicato ed evocativo, che è un omaggio a una amica, Silvana Vaiani, che ci ha lasciati recentemente - ha spiegato Materiali Sonori, l'etichetta discografica valdarnese che ha seguito il progetto - Orio Odori, compositore e clarinettista toscano, ha colto i ricordi e l'affetto dei suoi familiari e amici e in un disco breve ma intenso ha interpretato le “vibrazioni dei legami”, il “privilegio di averli avuti” e il vuoto dovuto all'assenza. secondi, come sintesi di tutto questo. Tre brani di una intensità struggente: “Danza del sole e della luna”, “Ballata per Silvana”, “Tellaro”. Si potrebbe definire un “progetto d'occasione”, ma è semplicemente una colonna sonora dei sentimenti per una vita di amore e laica spiritualità”.

Un disco che presenta tre composizioni nello stile “new classic”, peculiare per Orio Odori e la sua ricerca di un’espressività portata ad attraversare i più diversi territori musicali. Paesaggi sonori che sventagliano nei territori mai dissolti della post-modernità. Una musica difficile da definire secondo i più paralizzati canoni della critica, ma di forte affabilità. La composizione è stata registrata da Andrea Bondi della Blue Dot Productions, Arezzo, le percussioni da Valerio Orlandini del Koan Studio di Firenze, la voce da Lorenzo Tommasini di Macinarino Recording di Loro Ciuffenna. L'editing voce e la supervisione è stata affidata ad Arlo Bigazzi, i disegni sono di Giulietta Piccioli, le foto di Francesco Rossi, il layout di Monica Toniazzi. Il Cd prende il nome di "Silvana".