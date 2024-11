Il Calcit fa storia. Show a teatro con la solidarietà

La bella storia del Calcit di Arezzo è quella che sarà raccontata nello spettacolo in programma stasera alle 20,45 al Teatro Petrarca in una serata a prenotazione obbligatoria e già da tutto esaurito. Il Calcit si racconta in un atto unico nato da un’idea di Greta Palazzini per il testo di Cinzia della Ciana e la regia di Amina Kovacevich. Lo spettacolo vedrà la partecipazione degli studenti del Liceo Piero della Francesca sez. Multimediale Cinema, del Classico e Musicale Petrarca, del Colonna Indirizzo Teatrale, con la Filarmonica Rosini diretta dal Maestro Andrea Meucci e le azioni mimiche di Uberto Kovacevich. Partecipano all’evento anche l’IC Giorgio Vasari, la primaria di Ceciliano "Debolini", l’IC Francesco Severi con la Curina, e l’IC Cesalpino con la "Pio Borri". L’evento col Patrocinio del Comuneo e la collaborazione di Fondazione Guido d’Arezzo e Arezzo Comunità ha il sostegno dell’Ufficio Scolastico Territoriale. Un racconto teatrale della storia del Calcit dal 1978 ad oggi per informare e far conoscere alle nuove generazioni le motivazioni che ancora oggi spingono un territorio a un costante impegno verso la Sanità pubblica. "Questa storia dura da 46 anni, i ragazzini non conoscono come è nata – spiega Grata Palazzini - ho coinvolto le scuole, ci sarà la filarmonica Rosini con la regia di Amina Kovacevich insieme al fratello Uberto per le azioni mimiche. Ho spiegato l’idea a Cinzia della Ciana che ha scritto un bellissimo testo che racconta la storia del Calcit. Ci saranno i licei ma anche l’esercito dei cappellini gialli del mercatino che farà irruzione per un gran finale bellissimo". "Molti aretini conoscono il Calcit ma alcuni non in profondità, lo scopo del racconto spettacolo è rendere noti tutti i particolari che hanno permesso di andare avanti per 46 anni coinvolgendo tutti i cittadini in questo impegno che ha determinato le sorti della nostra sanità pubblica – spiega il presidente Giancarlo Sassoli - vogliamo che anche i giovani possano capire cosa è il Calcit che ha caratteristiche rare, e che mediamente investe 1milione l’anno nella sanità pubblica offrendo il servizio gratuitamente". E visto che la serata è sold out, presto in arrivo repliche dello spettacolo.

Angela Baldi