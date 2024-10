I Puncake sono ai Live. La band valdarnese spopola a X Factor

I Punkcake sbaragliano la concorrenza e accedono ai Live Show di X Factor. Nell’ultima puntata del talent di Sky Uno, la band valdarnese ha superato l’ostacolo degli Home Visit e farà parte del team di Manuel Agnelli. I ragazzi sono stati selezionati per primi dal loro mentore, che è rimasto colpito dall’esibizione con il brano "I’m Scum" degli Idles. "Avevo paura foste un gruppo punk di seconda generazione - ha commentato Agnelli - che faceva cover all’italiana velocizzando i pezzi. Mi piacciono molto i suoni e l’attitudine che mostrate. Già ai BootCamp mi avete fatto cambiare idea e confermo che siete una band vera". Dei veri attestati di stima che fanno ben sperare. Lorenzo Migliore, Damiano Falcioni, Sonia Picchioni, Lorenzo Donato e Bruno Bernardoni torneranno ad esibirsi in prima serata anche nella prossima puntata in programma giovedì 24 ottobre alle 21,15 in diretta dall’Unipol Forum di Milano. Ai Live si inizierà a fare sul serio, perché resteranno soltanto 12 artisti a contendersi lo scettro di vincitore. In più, non saranno solo i quattro giudici ad avere voce in capitolo su promossi e bocciati, ma interverrà anche il pubblico da casa attraverso il televoto.