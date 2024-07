I numeri di Naturalmente Pianoforte

PRATOVECCHIO

Si è conclusa con un grande successo di pubblico la settima edizione di Naturalmente Pianoforte, il festival itinerante che ha animato varie località del Casentino. Organizzato da Pratoveteri sotto la direzione artistica di Enzo Gentile, l’evento ha trasformato la vallata in un teatro a cielo aperto, offrendo una serie di eventi che hanno spaziato da performance musicali a incontri culturali e artistici, coinvolgendo migliaia di visitatori. "Un’edizione varia ed eterogenea in cui non sono mancati stimoli e suggestioni – ha detto il direttore artistico Gentile – La varietà e l’eterogeneità delle proposte, nei linguaggi e nelle referenze di ispirazione intergenerazionale, ha permesso di raggiungere e incuriosire un pubblico ancora più ampio". Tra gli artisti di spicco ci sono stati Frida Bollani Magoni e Paolo Jannacci, in un dialogo tra due pianoforti, Eugenio Finardi con la sua Euphonia Suite, insieme a due musicisti di qualità come Mirko Signorile al pianoforte e Raffaele Casarano al sax, l’emozionante omaggio alla musica di Pino Daniele di Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello. molto apprezzati anche il concerto in vigna di Mirco Mariani, poliedrico compositore romagnolo (Extraliscio), insieme a Marco Simonini, la musicista e compositrice Olivia Trummer e Tosca che ha chiuso il festival con un concerto ricco di calore ed energia.

Ad aumentare la qualità del festival anche il nutrito programma di eventi al LA.B - ex lanificio Berti di Pratovecchio che, con la direzione artistica di Luis Di Gennaro, ha attirato il pubblico più curioso nelle ore notturne. Tantissimi i artisti hanno suonato ai pianoforti sparsi negli scorci più belli di Pratovecchio e di moltissimi altri borghi. Successo anche delle masterclass tenute dal maestro Andrea Turini.

E poi la Carovana di Naturalmente Pianoforte che ha raggiunto Pratovecchio domenica, percorrendo un anello di 70 km in cinque giorni. 25 persone provenienti da tutte la parti d’Italia hanno percorso a piedi i sentieri del Parco.

