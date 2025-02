"I luoghi della Madonna del Conforto in Arezzo". Oggi la visita guidata

Il Csi di Arezzo e l’Associazione Il Cammino della Traslazione Asd organizzano oggi la passeggiata culturale "I luoghi della Madonna del Conforto in Arezzo", un evento speciale a partire dalle 15:30, in occasione del Giubileo della Speranza 2025.

Il ritrovo sarà al San Domenico Village in via del Bastione. Tra le tappe la visita all’Orto delle Monache del Palazzo dell’Istituto Diocesano, poi alla Cappellina del Miracolo in Via Vecchia, quindi la santa messa in Duomo alle ore 18, poi il ritorno al San Domenico Village.