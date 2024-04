"I Cammini di Francesco". Le tappe 2024

In attesa dell’inaugurazione ufficiale del Festival dei Cammini di Francesco 2024 sabato 20 aprile è in programma ad Assisi, al Sacro Convento, l’evento di anteprima. L’ottava edizione del Festival è incentrata sul tema di "Dono, comunità, futuro", celebrando così gli ottocento anni dal dono delle stigmate a San Francesco d’Assisi e dal dono che il Santo fece del suo saio a Montauto, nel comune di Anghiari. Proprio attorno al concetto di "Dono" verterà l’incontro di anteprima in programma sabato 20 aprile presso il Sacro Convento di Assisi dove, alle ore 17.30, il professor Luigino Bruni, il professor Luigi Alici, padre Domenico Paoletti e la professoressa Donatella Pagliacci rifletteranno sull’ "Economia del Dono". L’apertura del Festival sarà a Firenze S.Croce il 18 maggio e il programma prenderà il via giovedì 30 maggio a Monterchi con la prima tappa del Festival. Le tappe vedranno coinvolti il 30 maggio Monterchi, il 31 maggio Pieve Santo Stefano e Anghiari, sabato 1 giugno Citerna, domenica 2 giugno San Giustino. E ancora, giovedì 6 giugno Città di Castello, venerdì 7 giugno Anghiari, sabato 8 giugno Sansepolcro, domenica 9 giugno Caprese Michelangelo e Anghiari.