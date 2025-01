Guardia medica, caso aperto: "Frazioni e paesi isolati"

Servizio non abilitato. È quanto si sentono rispondere con un messaggio pre impostato i cittadini che risiedono tra Valdichiana e Valtiberina quando cercano di accedere al numero unico 116117 della guardia medica. Per la Valdichiana sono in particolare i residenti delle aree cortonesi che ricadono nelle frazioni di Teverina e Mercatale, al confine con l’Umbria che telefonano da smartphone a subire questo disservizio mentre per l’area della Valtiberina ad essere interessati sono i comuni alcune frazioni dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo e Sestino. Le zone di confine cortonesi, per altro, già devono fare i conti con un problema che affonda radici lontane, ovvero quello della mancata copertura, a tratti addirittura inesistente, della linea mobile. Situazione più volte segnalata, ma mai risolta dal fornitore della linea.

A fare la voce grossa ieri ci ha pensato ieri l’assessore alla sanità del Comune di Cortona Silvia Spensierati che ha scritto una pec formale all’azienda sanitaria per lamentare il disservizio a cui sono sottoposti i cittadini delle sue zone di riferimento ovvero Teverina e Mercatale. "Abbiamo rappresentato questa situazione ai dirigenti Asl – conferma Spensierati - ma l’azienda sanitaria sembra impotente e non interessata a risolvere il problema. Siamo di fronte ad una problematica seria che riguarda il diritto all’assistenza delle persone, per questo abbiamo formalizzato la criticità anche attraverso una pec. Le soluzioni alternative paventate da Asl appaiono poco efficienti e comunque andrebbero fatte campagne di informazione appropriate. Chiediamo che Asl e Regione si adoperino con i gestori della telefonia a risolvere il problema - prosegue l’assessore - sicuramente questo dipende da questioni tecniche, ma le questioni tecniche sono note e si dovevano affrontare prima di attivare il numero unico, ora ci aspettiamo soluzioni concrete".

A stretto giro di posta la Asl fa sapere che il problema è stato preso in carico. "A seguito di segnalazioni di difficoltà di accesso al numero unico per le cure non urgenti 116117 da parte di alcuni cittadini residenti in aree di confine della Valtiberina e della Valdichiana Aretina – fa sapere la Asl Toscana sud est - l’azienda ha eseguito specifici approfondimenti. A causa di problemi di natura tecnica (di articolazione della rete telefonica), non suscettibili di intervento diretto da parte dell’Asl Toscana sud est, le persone residenti in queste frazioni che non riescono a chiamare il 116117, possono digitare il numero unico di emergenza 112 specificando di volersi mettere in contatto con il medico di continuità assistenziale. Questa modalità specifica, a utilizzo esclusivo delle persone per cui il numero unico 116117 per accedere alla ex guardia medica risulti inattivo, è stata pensata per garantire parità di accesso al servizio".