Premio Leonardo da Vinci 150 proposte di artigiani e i lavori degli studenti

Con la 50esima edizione della Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana, l’esposizione dedicata alle eccellenze dell’artigianato artistico del territorio si arricchisce con il ritorno del Premio "Leonardo da Vinci". Istituito da Confartigianato Imprese Arezzo e Cna Arezzo, è rivolto non solo alla promozione delle botteghe artigiane aderenti al progetto "I Mestieri dell’Arte fra Tevere ed Arno", ma anche alla valorizzazione del talento degli allievi delle scuole superiori ad indirizzo artistico del territorio. Accanto alle oltre 150 opere proposte dagli artigiani del settore artistico, quest’anno i visitatori della mostra troveranno dunque anche gli elaborati degli studenti del liceo artistico "Piero della Francesca", del corso orafi dell’istituto tecnico professionale "Margaritone" di Arezzo e del liceo artistico "Giuseppe Giovagnoli" di Sansepolcro. All’esposizione di artigianato prenderanno parte 33 botteghe d’arte che le associazioni artigiane di Arezzo hanno raccolto sotto l’ombrello del brand "I Mestieri dell’Arte fra Tevere ed Arno", che quest’anno festeggia il suo quattordicesimo anniversario. Le opere in mostra vanno dalla ceramica, al ferro battuto, dall’intarsio del legno alla scultura, dal mosaico alla decorazione, passando per l’oreficeria fino alla tessitura. "La presenza dei nostri artigiani e delle loro opere è un elemento chiave per il successo della mostra mercato di Anghiari, un evento di riferimento per gli amanti dell’arte e dell’artigianato – ha affermato Mauro Benvenuto, presidente di Cna Artistico e Tradizionale – e si tratta di grandi maestri artigiani che hanno saputo coniugare la storica tradizione dei mestieri, la grande tecnica e la manualità ereditata dal passato, con la fantasia e anche con l’innovazione". "Nelle opere di artigianato artistico in mostra ad Anghiari – continua Pietro Fabbroni, presidente della Federazione Artistico di Confartigianato – si concretizzano quei valori estetici e formali che costituiscono parte integrante del patrimonio culturale del nostro territorio. Crediamo che la trasmissione alle nuove generazioni delle conoscenze e competenze dell’artigianato artistico rappresenti un’azione indispensabile nell’attuale momento storico, non solo per la sopravvivenza delle nostre botteghe d’arte, ma anche per la tutela della nostra identità culturale. Per questo la partecipazione quest’anno al Premio "Leonardo da Vinci" anche degli studenti delle scuole del nostro territorio assume per noi un significato di grande importanza". Le opere degli artigiani e gli elaborati degli studenti candidati al premio sono esposti durante il periodo della Mostra Mrcato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana all’interno delle sale di Palazzo Pretorio. Una giuria qualificata composta dalla coordinatrice di Artex (Centro per l’artigianato artistico della Regione Toscana), l’architetto Elisa Guidi e dal curatore del master sul gioiello dell’Università di Siena, il professor Paolo Torriti, selezionerà le creazioni ritenute più creative ed originali e sceglierà i vincitori. La cerimonia di premiazione si svolgerà lunedì 28 aprile alla presenza dell’assessore alle attività produttive della Regione Leonardo Marras.