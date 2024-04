Guardia di Finanza: sequestrati oltre 11 mila prodotti contraffatti e denunciate due persone

Arezzo, 18 aprile 2024 – I militari del Comando Provinciale di Arezzo hanno intensificato le attività di controllo, eseguendo recentemente due controlli, in altrettante imprese di Arezzo, che producono accessori in metallo per prodotti di pelletteria.

I finanzieri del Gruppo Arezzo hanno trovato e sequestrato un’ingente quantità di prodotti contraffatti recanti noti marchi di moda nazionali ed internazionali.

In particolare, un primo controllo è stato eseguito in una ditta, gestita da un pakistano, dove i militari notavano alcuni operai intenti al montaggio, saldatura e spazzolatura di articoli e accessori in metallo e varie stampe riportanti i loghi delle case di moda.

Alla richiesta dei finanzieri di giustificare la provenienza di tali prodotti, il titolare non era in grado di esibire alcuna documentazione che legittimasse la detenzione della merce.

Un ulteriore intervento è stato effettuato in una pelletteria gestita da un cinese dove, all’interno di scatole di cartone, sono stati rinvenuti, senza alcuna autorizzazione, numerosi accessori in metallo per borse e cinture riconducibili ai brand delle case di moda.

All’esito dei due interventi svolti, le Fiamme Gialle aretine hanno complessivamente sottoposto a sequestro penale 11.587 prodotti contraffatti e, contestualmente, segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo i titolari delle imprese controllate.