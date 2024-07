Gioco dell’Anello. Porta Aretina trionfa

Porta Aretina conquista per la prima volta il Trofeo dell’Anello. Nella finalissima del Gioco dell’Anello che si è disputata domenica sera, il rione giallomarrone ha sconfitto Porta Buia per 30 a 17 in una gara da incorniciare. Centinaia di persone hanno raggiunto piazza Vittorio Emanuele per assistere ad un match tra le due squadre underdog del paese, che finora non erano mai state in grado di accaparrarsi l’ambìto premio. Porta Campana cede così il testimone, dopo un anno da vincitrice. Dopo il fischio finale è scattata la festa, proseguita con l’after party curato da Niki Dj. Adesso il quartiere è già all’opera per organizzare la cena della vittoria tra le mura di Castelfranco. Si è concluso così un weekend all’insegna della tradizione e di un forte legame di comunità, che dal 2019 ha avvicinato molte famiglie e giovani alla vita di paese. Una rievocazione che in pochi anni è riuscita a guadagnarsi un posto fisso nel cuore dei castelfranchesi. E ad ogni edizione aumenta l’interesse e la partecipazione dei valdarnesi provenienti dagli altri centri della vallata. Nelle due semifinali andate in scena sabato Porta Aretina ha prevalso su Porta Campana per 18 a 15, mentre nel secondo incontro Porta Buia ha superato Porta Montanina per 33 a 24. Tante le iniziative collaterali all’evento principale, arricchite dalla presenza dei super ospiti WikiPedro e Gianluca Lapi. La sfilata storica dei Bandierai degli Uffizi di Firenze, la lotteria e il tombolone dell’Anello, senza contare lo street food in piazza a cura degli operatori del centro storico. E ancora i live musicali a chiusura delle contese, i talk della domenica mattina incentrati sullo sport e le visite guidate alla casa di San Filippo Neri, eccezionalmente aperta in questi giorni di festa.