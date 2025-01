Convegno al Santa Chiara sulla Resistenza

Si terrà sabato nell’auditorium di Santa Chiara a Sansepolcro (inizio alle 9.30) la sessione conclusiva del convegno "Con la nostra gente. Preti e popolo in Alta Valle del Tevere tra guerra e Resistenza", organizzato dall’Istituto di Storia Politica e Sociale "Venanzio Gabriotti" di Città di Castello, dal Museo e Biblioteca della Resistenza di Sansepolcro e dagli archivi storici diocesani delle due città.

Il convegno, promosso in occasione dell’80esimo anniversario della fine della seconda guerra mondiale, intende approfondire un particolare aspetto della storia di quegli anni, cioè il modo in cui i preti, soprattutto i parroci, si posero a servizio delle loro comunità. Il territorio di riferimento è quello dell’Alta Valle del Tevere, che negli anni del conflitto era quasi compreso nelle diocesi di Città di Castello e di Sansepolcro, ma con parti di confine comprese in quelle di Arezzo e di Gubbio; le due diocesi principali comprendevano anche ampi territori in Romagna (Sansepolcro) e nelle Marche (Città di Castello), per cui il convegno riveste un interesse interregionale.

Dopo i saluti istituzionali dell’assessore alla cultura e del vescovo diocesano, i lavori saranno introdotti da una relazione di Andrea Czortek dal titolo Chiesa e sacerdoti tra guerra e Resistenza nell’Alta Valle del Tevere toscana. Seguiranno le comunicazioni di Mirco Draghi (Sacerdoti uccisi dai nazifascisti in diocesi di Sansepolcro), Marco Renzi (I sacerdoti nel passaggio del fronte sull’Appennino tosco-romagnolo) Massimo Marzocchi (I sacerdoti nel passaggio del fronte a Pieve Santo Stefano), Elena Zanchi (I sacerdoti nel passaggio del fronte ad Anghiari e Monterchi) e Paola Scortecci (I sacerdoti e gli ebrei nell’Alta Valle del Tevere toscana).