Concerto "La voce delle donne" al Teatro Petrarca per contrastare la violenza di genere

Musica e voci per contrastare la violenza contro le donne. Nuovo evento organizzato dal direttivo dell’associazione Pronto Donna. Stasera alle 21 si terrà una serata di intrattenimento musicale al Teatro Petrarca.

Si tratta del concerto "La voce delle donne" che attraverso le più belle canzoni racconterà le varie sfaccettature dell’animo e della vita femminile. Il gruppo è composto da quattro voci femminili, Alessandra, Francesca e Gianna Purpura insieme a Sonia Mori e sono accompagnate sul palco dalla Querry Band composta da Pietro Faralli al pianoforte e tastiere, Pino Sgueglia alla chitarra, Alberto Bonolis alla chitarra, Domenico Barbini al basso e Claudio Scatragli alla batteria.

L’ingresso alla serata è libero con una donazione minima di 15 euro. Per prenotare i posti è possibile contattare il 339-2943298 oppure il 338 7023741. L’appuntamento, che ha il patrocinio e il contributo del Comune di Arezzo con l’assessorato alle pari opportunità, rientra nel calendario delle iniziative per raccogliere fondi per la realizzazione del nuovo centro antiviolenza della provincia di Arezzo.

Al teatro Pietro Aretino stasera alle 21 Ebbanesis in concerto, il duo composto da Viviana Cangiano alla voce e Serena Pisa alla voce e alla chitarra. L’evento si inserisce nella rassegna di eventi "Il filo rosa. Percorsi d’arte al femminile" hanno animato non solo il 25 novembre ma un intero mese dedicato alla lotta contro la violenza di genere. Il tutto, in collaborazione con la Fondazione Guido d’Arezzo e Officine della cultura.

"Sensibilizzare la cittadinanza su un tema così drammaticamente al centro delle cronache - ha sottolineato l’assessore Giovanna Carlettini - è un’attività importante ed è per tale motivo che l’assessorato alle pari opportunità ha regalato ad Arezzo un panorama di eventi ricco e appassionante. Vogliamo che si rifletta sui femminicidi che avvengono reiteratamente e sul momento che spesso li precede, ‘l’ultimo incontro’ come una richiesta di chiarimento o addirittura riappacificazione".