Concerto di Natale dell'Orchestra della Toscana al Teatro Signorelli di Cortona

Concerto di Natale dell’Orchestra della Toscana, diretta da Diego Ceretta, questa sera sul palco del teatro Signorelli di Cortona. Per celebrare le feste natalizie, l’Orchestra della Toscana ha scelto una partitura udita per la prima volta il giorno di Natale. È l’Idillio di Sigfrido, dono offerto da Richard Wagner alla moglie Cosima Liszt il 25 dicembre 1870, giorno del suo trentatreesimo compleanno. Una sorpresa per lei, che quella mattina fu svegliata dal suono di quindici musicisti disposti sulla scalinata della loro villa di Triebschen. Con quel regalo privato, Wagner suggellava un periodo felice della sua vita familiare cominciato un anno e mezzo prima con la nascita del terzogenito Sigfrido.

Il concerto questa sera al Signorelli, dove c’è ancora tempo per acquistare gli ultimi abbonamenti disponibili per la stagione 2024-25. Due i turni di abbonamento secondo la programmazione condivisa fra Amministrazione comunale, Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Accademia degli Arditi. Si parte stasera alle 21,15 appunto, con il Concerto di Natale dell’Orchestra della Toscana per il turno giallo, diretta da Diego Ceretta.

Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta sono i protagonisti del doppio appuntamento di martedì 14 (turno giallo) e mercoledì 15 gennaio (turno verde) "Ti sposo ma non troppo". Lunedì 3 (turno giallo) e Martedì 4 febbraio (turno verde) altro doppio appuntamento con Francesco Pannofino in "Chi è io?". Martedì 11 (turno giallo) e mercoledì 12 febbraio (turno verde) Daniele Russo e Sergio Rubini presentano "Il caso Jekyll".

Il Teatro Signorelli celebrerà anche Giacomo Puccini, nel centenario dalla scomparsa, con "La Bohème" a cura della Cor Orchestra, venerdì 28 febbraio (fuori abbonamento). Mercoledì 12 (turno giallo) e giovedì 13 marzo (turno verde) altro doppio appuntamento con "Otello" con un cast di attori scintillante, capitanato da Giuseppe Cederna. La conclusione il 29 marzo alla danza di Cob, Compagnia Opus Ballet, con "Sogno di una notte di mezza estate" (turno verde). Gli spettacoli iniziano alle ore 21.15.