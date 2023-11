"Comunità in rete". Una giornata di studi

"L’accoglienza del minore in difficoltà: una comunità in rete": è il titolo della giornata di studi in programma a Cortona martedì 7 novembre a partire dalle 14,30. La scelta della città etrusca non è un caso. Qui, infatti, da sei anni è attiva la comunità educativa Borgo Insieme che si occupa di giovani. "L’obiettivo è quello di creare un momento di confronto e di restituzione alla comunità – spiegano gli ideatori – valorizzando tutti gli attori che hanno contribuito alla realizzazione dei progetti educativi dei nostri ragazzi, dal mondo della scuola allo sport, dal lavoro all’associazionismo. Un altro obiettivo è quello di far conoscere l’attento lavoro di tipo terapeutico che comprende sia la psicoterapia dei minori accolti sia una supervisione clinica a cura dello psichiatra psicoterapeuta professor Luigi Cancrini.