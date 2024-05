Commesso di pasticceria e addetto al rifornimento

1 COMMESSO

Azienda che opera nel settore della grande distribuzione cerca per il punto vendita di Civitella tirocinante addetto alla cassa e rifornimento scaffali. Richiesto diploma di scuola superiore e non aver mai svolto la mansione in precedenza. Gradita conoscenza dell’informatica. Lavoro a turni, part time. Codice: AR-223455. Scadenza: 7 maggio.

Si cerca un commesso al banco per pasticceria, panetteria e caffetteria, anche senza esperienza. Completano il profilo capacità di gestione del cliente, predisposizione al lavoro al pubblico. Lavoro full time, contratto a tempo determinato. Sede Bucine. Diploma istituto alberghiero o licenza media. Codice: AR-222899. Scadenza: 2 maggio.